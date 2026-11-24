BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
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24.11.2026 05:49:38
Dortmund und Leipzig in der Champions League gefordert
LONDON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will im schweren Auswärtsspiel beim FC Arsenal den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League machen. Der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga ist beim englischen Tabellenführer um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz nur Außenseiter. Mit neun Punkten aus den bisherigen vier Partien in der Königsklasse hätte der BVB aber selbst bei einer Niederlage an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) weiter sehr gute Chancen auf das Weiterkommen.
Bei RB Leipzig ist das anders. Die Sachsen haben erst drei Punkte auf dem Konto und stehen gegen den RC Lens (21.00 Uhr/DAZN) schon gehörig unter Druck. Ein Heimsieg ist eigentlich Pflicht. Die Franzosen liegen in der Tabelle sogar noch hinter RB./the/DP/mis
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