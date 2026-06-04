Doseology Sciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Doseology Sciences ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Doseology Sciences die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Doseology Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen CAD – ein Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doseology Sciences 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at