Doseology Sciences: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Doseology Sciences präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Doseology Sciences -0,050 CAD je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,220 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Doseology Sciences 0,11 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 175,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,04 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at