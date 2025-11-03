|
Doshisha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Doshisha stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 54,75 JPY, nach 34,86 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,83 Prozent auf 28,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
