Doshisha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Doshisha gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 88,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,43 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,66 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 35,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at