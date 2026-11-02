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02.11.2026 06:31:29
Doshisha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Doshisha hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,31 JPY gegenüber 54,75 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 29,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Doshisha 28,99 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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