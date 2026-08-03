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03.08.2026 06:31:29
Doshisha stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Doshisha lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,01 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Doshisha 67,40 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Doshisha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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