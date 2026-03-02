02.03.2026 06:31:29

Dosilicon A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dosilicon A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 348,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 194,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,450 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dosilicon A ein EPS von -0,380 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 921,43 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 640,95 Millionen CNY im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,360 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 830,00 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

