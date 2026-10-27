Dosilicon A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dosilicon A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dosilicon A mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 682,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at