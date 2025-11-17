Double Bond Pharmaceutical International (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Double Bond Pharmaceutical International (B) veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 73,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Double Bond Pharmaceutical International (B) 0,2 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at