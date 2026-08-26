Double Coin A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Double Coin A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Double Coin A 0,160 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,98 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 13,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at