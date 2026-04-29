Double Coin A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Double Coin A hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Double Coin A 0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Double Coin A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,64 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at