Double Coin B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Double Coin B hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Double Coin B ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,89 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,91 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at