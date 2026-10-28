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28.10.2026 06:31:29
Double Coin B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Double Coin B hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Double Coin B 2,21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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