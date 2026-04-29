Double Coin B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Double Coin B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Double Coin B ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,68 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at