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29.04.2026 06:31:29
Double Coin B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Double Coin B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Double Coin B ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,68 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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