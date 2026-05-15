DoubleDown Interactive präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DoubleDown Interactive lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte DoubleDown Interactive 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 93,9 Millionen USD gegenüber 83,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at