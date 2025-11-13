|
13.11.2025 06:31:28
DoubleDown Interactive vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DoubleDown Interactive hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DoubleDown Interactive noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
