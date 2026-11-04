DoubleDragon: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DoubleDragon hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,86 PHP gegenüber -0,120 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 381,81 Prozent auf 16,89 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,51 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at