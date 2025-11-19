DoubleDragon legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DoubleDragon ließ sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DoubleDragon die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,12 PHP. Ein Jahr zuvor waren 0,110 PHP je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 72,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,51 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 2,03 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at