DoubleDragon stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DoubleDragon hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 PHP erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,89 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DoubleDragon einen Umsatz von 2,50 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at