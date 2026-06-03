DoubleDragon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DoubleDragon hat am 02.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,66 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DoubleDragon einen Umsatz von 2,52 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at