DoubleDragon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DoubleDragon hat am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 PHP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 11,37 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden PHP umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,590 PHP beziffert. Im Vorjahr hatte DoubleDragon ein Ergebnis je Aktie von 1,35 PHP vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 20,23 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,43 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at