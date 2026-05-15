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15.05.2026 06:31:29
DoubleUGames hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
DoubleUGames hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
DoubleUGames hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2669,14 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1726,00 KRW je Aktie gewesen.
DoubleUGames hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,99 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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