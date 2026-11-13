DoubleUGames hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DoubleUGames stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 363,05 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2130,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 186,15 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 195,41 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at