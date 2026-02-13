13.02.2026 06:31:29

DoubleUGames legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DoubleUGames ließ sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DoubleUGames die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1513,64 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3084,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 199,82 Milliarden KRW gegenüber 155,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6106,05 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 9441,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DoubleUGames in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 719,90 Milliarden KRW im Vergleich zu 633,47 Milliarden KRW im Vorjahr.

