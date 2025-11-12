DoubleUGames stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DoubleUGames hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 2146,55 KRW. Im letzten Jahr hatte DoubleUGames einen Gewinn von 1509,00 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,15 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 154,06 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2112,91 KRW sowie einem Umsatz von 186,88 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at