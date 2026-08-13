DoubleUGames stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DoubleUGames hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2296,27 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1140,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210,63 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 171,95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at