DoubleVerify gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DoubleVerify ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DoubleVerify die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 205,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at