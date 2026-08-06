DoubleVerify Holdings, Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $12.918 million, or $0.08 per share. This compares with $8.758 million, or $0.05 per share, last year.

Excluding items, DoubleVerify Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $35.121 million or $0.22 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.5% to $193.789 million from $189.021 million last year.

DoubleVerify Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.918 Mln. vs. $8.758 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.05 last year. -Revenue: $193.789 Mln vs. $189.021 Mln last year.