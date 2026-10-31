DoubleVerify Holdings, Inc. Q3 Income Rises

(RTTNews) - DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $15.93 million, or $0.10 per share. This compares with $10.20 million, or $0.06 per share, last year.

Excluding items, DoubleVerify Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $40.26 million or $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.0% to $205.64 million from $188.62 million last year.

DoubleVerify Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15.93 Mln. vs. $10.20 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.06 last year. -Revenue: $205.64 Mln vs. $188.62 Mln last year.