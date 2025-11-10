DoubleVerify stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DoubleVerify lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat DoubleVerify 188,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at