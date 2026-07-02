|
02.07.2026 06:31:29
Doubleview Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Doubleview Capital veröffentlichte am 30.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.