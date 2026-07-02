Doubleview Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Doubleview Capital veröffentlichte am 30.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at