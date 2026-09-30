Spur Aktie
WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653
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30.09.2026 09:27:11
Doubters spur me on: why more women are taking up DIY
Female DIY experts and tradeswomen talk about their experiences of a traditionally male-dominated domain.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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