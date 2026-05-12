Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Im Abwärtssog
|
12.05.2026 11:18:38
Douglas-Aktie: Abwärtstrend nach gesenkter Prognose setzt sich fort
Im frühen Handel am Dienstag fielen die seit März 2024 an der Börse notierten Douglas-Titel der Parfümeriekette mit 8,79 Euro auf ein Rekordtief. Zuletzt betrug das Minus via XETRA 3,41 Prozent auf 9,07 Euro.
Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Dies entspreche den vorherigen Signalen.
Mit dem Minus am Dienstag baute das Papier die Verluste seit dem Börsengang deutlich aus. Die Aktien wurden zu 26 Euro das Stück platziert.
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