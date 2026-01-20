Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Maue Umsatzentwicklung
|
20.01.2026 08:49:39
Douglas-Aktie schwächelt: Goldman reduziert Rating auf 'Neutral'
Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel gibt die Douglas-Aktie zeitweise 3,8 Prozent auf 11,14 Euro ab.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
