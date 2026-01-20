Douglas Aktie

Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

Maue Umsatzentwicklung 20.01.2026 08:49:39

Douglas-Aktie schwächelt: Goldman reduziert Rating auf 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas nach den Eckdaten des ersten Geschäftsquartals von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gibt die Douglas-Aktie zeitweise 3,8 Prozent auf 11,14 Euro ab.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Douglas-Aktie legt kräftig zu: Douglas überschreitet Milliardenschwelle beim Umsatz

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 11,02 -5,00% Douglas AG

