Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Nach Prognosesenkung
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22.06.2026 12:33:00
Douglas-Aktie schwächer: UBS senkt Kursziel, hält aber an Bewertung fest
Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Douglas von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Prognosesenkung des Kosmetikherstellers drohe der Aktie eine Neubewertung, schrieb Yashraj Rajani am Freitagabend. Das für 2026 nun erwartete Umsatzwachstum sowie die bereinigte operative Marge (Ebitda) lägen auf dem niedrigsten Niveau seit 2021. Die dafür verantwortliche Verlangsamung der Branchendynamik und der Druck auf das Online-Geschäft dürften nicht vorübergehender Natur sein. Kurzfristig gebe es zwar keine Kurstreiber. Doch nach dem sechsprozentigen Kursrückgang erscheine das gesenkte Margenziel eingepreist.
Am Montag notiert die Douglas-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 3,69 Prozent tiefer bei 7,82 Euro.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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