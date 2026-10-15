Douglas-Aktie stark: Überraschender Führungswechsel

Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern am Mittwochabend nach einem Aufsichtsratsbeschluss mit. Der bisherige Unternehmenschef Sander van der Laan habe sich entschieden, sich aus seiner aktiven Managementtätigkeit zurückzuziehen.

Aufsichtsratschef Henning Kreke sprach in der Mitteilung von einem sehr überlegten und sorgfältig vorbereiteten Führungswechsel. Das Kontrollgremium bedauere den Wunsch von van der Laan, sich aus dem operativen Management zurückzuziehen. Die im SDAX notierte Aktie von Douglas gewann nach einem mauen Start am Donnerstag zuletzt 1,06 Prozent auf 7,61 Euro.

Douglas hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Bereits zweimal in diesem Jahr kappte das Unternehmen seinen Jahresausblick. Die maue Konsumstimmung ließ das operative Ergebnis bisher spürbar sinken, Abschreibungen drückten das Unternehmen tief in die Verlustzone und der Aktienkurs dümpelte auf rekordtiefem Niveau. Bellaiche war zuletzt im vergangenen Jahr Chef eines Betreibers von Luxus-Resorts, der Sani/Ikos-Gruppe.

Angesichts mehrerer Gewinnwarnungen seit dem Börsengang im Jahr 2024 halte er die Personalie für einen logischen nächsten Schritt nach dem Wechsel des Finanzvorstands im Jahr 2025, urteilte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Auch wenn er sich zu dem neuen Chef der Parfümeriekette noch keine konkrete Meinung gebildet habe, könne der Führungswechsel eine Gelegenheit bieten, bei der Umsetzung der Unternehmensziele voranzukommen und das Vertrauen der Anleger im Laufe der Zeit zu verbessern.

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DÜSSELDORF (dpa-AFX)