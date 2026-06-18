Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Jahresausblick gesenkt
|
18.06.2026 16:32:39
Douglas-Aktie stürzt ab: Schwache Nachfrage zwingt zu neuer Prognosesenkung
"Das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden und die Marktbedingungen haben sich spürbar verändert", sagte Konzernchef Sander van der Laan laut Mitteilung und verwies damit auf die bisherige Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Bereits Ende April hatte Douglas seinen Ausblick zurechtgestutzt, weil die Verbraucher mehr auf den Preis achteten und beim Kauf zurückhaltender agierten als gedacht.
Die operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) erwartet Douglas im Geschäftsjahr nun nur noch bei rund 15,0 Prozent statt zuvor einen Prozentpunkt höher. Der Verschuldungsgrad dürfte ebenfalls höher liegen als zuvor angepeilt.
Die Zahlen für das dritte Quartal legt Douglas am 12. August vor.
/men/jha/
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
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