Douglas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Douglas hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Douglas ein EPS von 1,51 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at