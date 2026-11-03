Douglas Dynamics Aktie
WKN DE: A1CVGB / ISIN: US25960R1059
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03.11.2026 04:03:45
Douglas Dynamics, Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $21.16 million, or $0.89 per share. This compares with $7.96 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, Douglas Dynamics, Inc. reported adjusted earnings of $23.30 million or $0.98 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 34.5% to $218.01 million from $162.12 million last year.
Douglas Dynamics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.16 Mln. vs. $7.96 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.33 last year. -Revenue: $218.01 Mln vs. $162.12 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.90 To $ 3.40 Full year revenue guidance: $ 765 M To $ 805 M
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