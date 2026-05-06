Douglas Dynamics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Douglas Dynamics präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 137,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at