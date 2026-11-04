Douglas Dynamics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Douglas Dynamics hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Douglas Dynamics ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Douglas Dynamics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 162,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at