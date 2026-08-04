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04.08.2026 06:31:29
Douglas Dynamics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Douglas Dynamics hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Douglas Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,7 Millionen USD im Vergleich zu 194,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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