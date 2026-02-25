|
Douglas Dynamics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Douglas Dynamics hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Douglas Dynamics 0,330 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Douglas Dynamics 184,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,96 USD beziffert, während im Vorjahr 2,36 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Douglas Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 656,05 Millionen USD im Vergleich zu 568,50 Millionen USD im Vorjahr.
