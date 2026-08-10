Douglas Elliman hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Douglas Elliman hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Douglas Elliman vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 283,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at