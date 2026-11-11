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11.11.2026 06:31:29
Douglas Elliman mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Douglas Elliman hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,290 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 262,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 252,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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