06.11.2025 06:31:29
Douglas Elliman: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Douglas Elliman hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Douglas Elliman ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 262,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 266,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
