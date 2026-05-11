Douglas Elliman stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Douglas Elliman hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 214,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 253,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at