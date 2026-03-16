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16.03.2026 06:31:29
Douglas Elliman verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Douglas Elliman hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Douglas Elliman im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 245,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 243,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,03 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 995,72 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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