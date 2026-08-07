Douglas Emmett gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Douglas Emmett hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 252,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at